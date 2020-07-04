Группировка, называющая себя “Гепарды родины”, взяла на себя ответственность за пожар на ядерном объекте в Иране, сообщает персидская служба BBC.

В ВВС получили письмо по электронной почте, в котором группировка заявила об ответственности за пожар. “Гепарды родины” заявили, что выбрали именно Натанз, потому что там есть наземные объекты, ущерб которым иранским властям скрыть сложнее, чем на подземных объектах.

Члены группировки заявили, что она состоит из бывших сотрудников иранских сил безопасности, решивших бороться против властей.

Западные СМИ отмечают, что достоверность письма проверить сложно, поскольку ранее об этой группировке никогда не упоминалось.

Агентство Associated Press со ссылкой на западных экспертов ранее сообщило, что пожар на территории иранского предприятия по обогащению урана в Натанзе, вероятно, произошел на новом заводе по сборке центрифуг. Об этом свидетельствуют данные, полученные со спутниковых снимков.

Представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди сообщил, что в результате инцидента было повреждено здание, строящееся рядом с ядерным объектом в Натанзе.

Иранские СМИ позднее опубликовали снимки кирпичного здания с отметинами, характерными для огня, крыша здания разрушена. Обломки на земле могут свидетельствовать о том, что пожару предшествовал взрыв, отмечает агентство.

В МАГАТЭ заявили, что им известно о пожаре.

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