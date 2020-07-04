Президент США Дональд Трамп на торжествах в честь Дня независимости у горы Рашмор (штат Южная Дакота) использовал возможность для критики крайне левого протестного движения в США и попыток стереть историю страны, пишет издание DW.

В частности отмечается, что патриотическими призывами Трамп пытается поправить свои пошатнувшиеся рейтинги в предвыборной гонке в условиях непростой эпидемиологической ситуации, которая продолжает складываться в США.

По словам Трампа, недавние действия протестующих, которые привели к осквернению или разрушению многих памятников, рост культуры отрицания и идеология движения «Жизни чернокожих имеют значение» являются симптомами «левацкой революции», которая угрожает подорвать принципы «американской революции» и разрушить жизненные основы американского общества.

«Наш народ является свидетелем безжалостной кампании по стиранию нашей истории, осквернению наших героев. Озлобленные толпы пытаются низвергать статуи наших основателей, уродовать наши самые священные мемориалы и обрушивать волны насилия на наши города, но мы не поддадимся тирании, унижениям, нас не смогут запугать злые люди», — сказал президент США.

«Этот памятник никогда не будет осквернен. Эти герои никогда не потеряют лица. Их наследие никогда не будет уничтожено. Их достижения никогда не будут забыты. И гора Рашмор навсегда останется вечной данью нашим предкам и нашей свободе», — заявил Трамп у мемориала отцам-основателям США — высеченных в горе Рашмор скульптурных портретов четырем президентам США: Джорджу Вашингтону, Томасу Джефферсону, Теодору Рузвельту и Аврааму Линкольну.

Он также заявил, что подпишет указ о создании в стране парка национальных героев, посвященного «самым великим американцам в истории».

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