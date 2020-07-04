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Несколько десятков американских дипломатов покинут в ближайшие дни Саудовскую Аравию из-за крупной вспышки коронавируса в королевстве, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным источников, Госдепартамент США разрешил покинуть территорию дипломатического представительства всему неэкстренному персоналу вместе со своими семьями.

Издание также пишет, что среди сотрудников посольства уже зафиксировано как минимум 30 заболевших. Ранее от коронавируса там погиб водитель ведомства, позже члену семьи одного из дипломатов отказали в госпитализации.

В настоящее время число заболевших коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 200 тыс.

Minval.az