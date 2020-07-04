В Союзе армян России появление оппозиционера Навального в эфире армянского телевидения назвали «продуманной антиармянской акцией».

В АРМЕНИИ ПОКАЗЫВАЮТ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ НАВАЛЬНОГО?!?! Вот так Армения перестала быть дружественной страной для Вольдемара Соловьева pic.twitter.com/S6vLCLWc5f — Alexey Navalny (@navalny) July 2, 2020

«На наш взгляд, руководство Армении должно дать свою оценку появлению с комментариями на государственном телеканале, существующем на средства налогоплательщиков, армянофоба Навального (презрительно называющего армян «хачами» и т.п.), недавно ещё и «прославившегося» своими хамскими и оскорбительными высказываниями в адрес ветерана Великой Отечественной войны.

Мы убеждены, что заказчикам и исполнителям подобных провокаций, справедливо вызвавших бурю недовольства в армянской общине России, не удастся укоренить в общественном сознании антироссийскую риторику и, тем более, изменить вектор развития армяно-российских дружеских и союзнических отношений», – сказано в заявлении Союза.

На днях российский телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал Армению из-за появления оппозиционера Алексея Навального в эфире Общественного телевидения.

«Мы так любим Армению, это дружественная нам страна. Но в дружественной нам Армении, на Общественном телевидении, в рамках репортажа по конституционным поправкам показывают нациста Навального, который называл армян хачами, который ненавидит армян, ненавидит Армению, презирает ее. И вы — Общественное телевидение Армении, выводите этого человека и показываете его у себя в эфире? Ну вы даете», – сказал Соловьёв.

Minval.az