Руководство французского авиаперевозчика Air France планирует сократить более 7,5 тыс. рабочих мест из-за трудностей, вызванных распространением коронавируса. Об этом говорится в распространенном в пятницу коммюнике компании, передает ТАСС.

Как отмечается, всего будет сокращено 7 580 позиций, включая 1 020 в региональной авиакомпании Hop!, входящей в группу Air France. «За три месяца деятельность и выручка Air France упали на 95%, а в разгар кризиса авиакомпания теряла €15 млн в день, — отметил перевозчик. — Судя по всему, восстановление активности будет очень медленным». «В условиях такого длительного спада активности группа Air France должна действовать четко», — добавили в компании, подчеркнув, что стратегия по выходу из кризиса будет основана на реорганизации и сокращении издержек.

Таким образом, в Air France «будет сокращено 6 560 рабочих мест к концу 2022 года из нынешних 41 000». В компании Hop! новые меры приведут к сокращению 1 020 рабочих мест в течение следующих трех лет из нынешних 2 420.

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