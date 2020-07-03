Всемирная туристская организация ООН (ВТООН) назначила итальянского модельера Джорджо Армани, а также итальянского шеф-повара Джино Сорбилло своими новыми специальными послами по туризму. Об этом говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе организации со штаб-квартирой в Мадриде, передает ТАСС.

«В связи с визитом генерального секретаря [Всемирной туристской организации] в Италию в составе первой официальной делегации, совершившей поездку после закрытия границ из-за COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание), ВТООН назначила модельера Джорджо Армани и шеф-повара Джино Сорбилло своими специальными послами по туризму», — говорится в сообщении.

«Будучи ведущими специалистами в гастрономии и моде, они представляют два крупнейших сектора экономики Италии и две отрасли, способствующие превращению страны в мирового лидера в сфере туризма», — добавили в ВТООН.

85-летний Армани — итальянский модельер, основатель дома моды Armani. Он одним из первых среди предпринимателей стал оказывать помощь в борьбе с распространением коронавируса, переведя свои фабрики на производство одноразовых халатов для медиков.

46-летний Сорбилло — шеф-повар и продолжатель традиции неаполитанской пиццы. Первую пиццерию в Неаполе открыли его дедушка и бабушка в 1935 году. Сейчас его рестораны расположены в Риме и Милане, а также в Нью-Йорке, Майами и Токио.

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