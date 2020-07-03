Личное состояние основателя компании Tesla Илона Маска за неделю увеличилось на $5,2 млрд и достигло $46,3 млрд. Об этом сообщает журнал Forbes в пятницу, 3 июля.

По подсчетам экспертов издания, Маск существенно увеличил свое состояние в период с 26 июня по 2 июля. Ему принадлежат 13% акций производителя электромобилей Tesla, котировки которых продолжают расти на Нью-Йоркской фондовой бирже. Ее рыночная капитализация достигла $224,5 млрд. Tesla таким образом обошла практически все 500 компаний, представленных в индексе S&P 500, включая японский автомобилестроительный гигант Toyota.

«Эти цифры увеличиваются и сокращаются, но главным остается выпуск отличной продукции, которая нравится людям», – сказал Маск в комментарии журналу.

Предприниматель в списке самых состоятельных людей мира по версии Forbes поднялся на девять позиций, достигнув 22-го места.

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