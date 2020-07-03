Коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, претерпевает мутации, однако от этого он не стал более агрессивным. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Женеве эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

Она сообщила, что «ученые всего мира следят за цепочками генома коронавируса, которых более 50 тысяч». В феврале была выявлена мутация D614G. Ее обнаружили в ранних образцах в Европе, Мексике, Бразилии, а также в китайском городе Ухане. Эту мутацию имеют около 29% образцов коронавируса. «Однако нет свидетельств, что это ведет к более тяжелому протеканию болезни», — цитирует ТАСС эксперта.

В ВОЗ создана рабочая группа по вопросу о мутации коронавируса, сообщила Керкхове, подчеркнув, что «мутации являются нормальными изменениями в этих вирусах». «Ожидается, что будут происходить изменения по мере эволюции пандемии», — пояснила она.

В свою очередь главный научный специалист ВОЗ Сумия Сваминатан заявила на брифинге, что мутация коронавируса была ожидаемой. По ее словам, при наличии мутации D614G размножение коронавируса «может происходить быстрее», и «это означает, что он может легче передаваться» от зараженных людей к здоровым. Однако, подчеркнула эксперт, речь идет о «вирусе, выращенном в лаборатории», и существует большое отличие между тем, как вирусы ведут себя в лабораториях и в условиях, когда они инфицировали людей. «Ученые держат эту мутацию в центре внимания и отслеживают ее», — заключила она.

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