Пожар утром в четверг на ядерном объекте в Натанзе в Иране, а также взрыв в конце июня к востоку от Тегерана заставляет предположить, что против иранских объектов проводятся целенаправленные диверсии, заявили в американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor.

«Это (пожар) уже второй таинственный инцидент за неделю на критически важном иранском предприятии. По сути это могло бы быть либо результатом действий внутренней группы, оперирующей самостоятельно или с иностранной поддержкой, либо результатом кибератаки США или Израиля», — приводит «Интерфакс» со ссылкой на Associated press (AP) заявление Stratfor.

«Если сейчас в Иране развязана кампания США, Израиля и/или местных групп, то Иран вероятно рано или поздно ответит тем же — потенциально против целей Запада в Персидском заливе», — отметили в компании.

AP со ссылкой на информацию западных экспертов накануне сообщало, что пожар на территории иранского предприятия по обогащению урана в Натанзе, вероятно, произошел на новом заводе по сборке центрифуг. Об этом свидетельствуют данные, полученные со спутниковых снимков.

Позднее группировка, называющая себя «Гепарды родины», взяла на себя ответственность за этот инцидент. В группировке заявили, что она состоит из бывших сотрудников иранских сил безопасности, решивших бороться против властей. Ранее о ней не упоминалось.

В свою очередь иранский генерал Голам Реза Джалали, ответственный за борьбу с саботажем, пообещал, что если будет доказан факт кибератаки, то Тегеран предпримет ответные меры.

В конце июня замминистра обороны Ирана Давуд Абди сообщил, что в ночь на 26 июня вблизи военной базы «Парчин» взорвалась емкость с газом. Он не озвучил подробности и причины инцидента.

Затем AP сообщало, что этот взрыв произошел в районе к востоку от иранской столицы, где находится секретный подземный завод по производству ракет. По данным информагентства, на фотографиях, полученных со спутника Sentinel-2 Европейского космического агентства, видно, что в 20 км к востоку от Тегерана появился большой участок выжженной земли, которого не было там неделю назад. Взрыв прогремел рядом с комплексом «Коджир», на котором, по мнению экспертов американского Центра стратегических и международных исследований, налажено производство ракет.

Разведывательное управление Минобороны США утверждало, что Иран располагает самой крупной на Ближнем Востоке программой по производству вооружений под землей.

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