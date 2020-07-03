Высказывания ряда стран по поводу Айя-Софии — прямое вмешательство во внутренние дела Турции, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По словам Эрдоагана Анкара сама решит статус Айя-Софии.
Он отметил что в Турции без проблем функционируют церкви и синагоги.
Отметим что, пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой сказал, что заявление Госдепартамента США по поводу Айя-Софии вызывает удивление.
Аксой отметил, что Айя-София является собственностью Турции, как и все остальные культурные ценности страны.
Пресс-секретарь также добавил, что каждый может свободно высказывать свои мысли, но никто не вправе говорить о наших суверенных правах методом «предупреждения и диктата».