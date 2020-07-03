Власти Египта арестовывают медицинских работников, которые распространяют данные о борьбе с коронавирусом и открыто заявляют о проблемах.

Не менее девяти врачей и других медработников были арестованы с марта. Все они высказывали недовольство политикой государства в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В частности, они отмечали нехватку защитного оборудования в государственных больницах, заявляли об отсутствии массового тестирования населения, сообщали о смертях среди своих коллег и без разрешения сообщали о новых случаях заражения, передает The Wall Street Journal.

Такие действия правительство расценивает как распространение ложной информации. В результате врачи работают в стрессовых условиях и без должной защиты.

В середине июня правозащитная организация Amnesty International сообщала об арестах врачей за то, что они высказывали опасения по поводу личной безопасности. Указывалось, что власти делали это в том числе под предлогом борьбы с терроризмом.

Известно, что в конце марта египетский врач был арестован за загрузку видео в Facebook, а фармацевт — за написание поста. В публикациях говорилось о нехватке защитных масок.

В начале пандемии власти Египта ввели общенациональный комендантский час и закрыли общественные места. Однако, как считают специалисты, эти ограничительные меры невозможно долго сохранять из-за ухудшения экономической ситуации. Поэтому правительство на фоне недостаточного тестирования населения намеренно занижает число заразившихся и умерших и пытается запретить врачам свободно говорить об истинной ситуации.

Minval.az