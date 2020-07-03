По меньшей мере, четыре человека погибли, и почти 100 получили ранения в результате взрыва на фабрике по производству фейерверков в провинции Сакарья на северо-западе Турции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.
Все получившие ранения рабочие госпитализированы, но 16 из них уже выписали.
На месте работают бригады пожарных, туда также отправили два вертолета и один самолет. Возгорание удалось взять под контроль, но на месте все еще происходят взрывы. Также на место происшествия отправлены 85 карет скорой помощи, два вертолета и 11 спасательных команд.
Всего в здании фабрики находились 186 рабочих.
Все дороги по направлению к заводу заблокированы для движения автотранспорта.
***
На фабрике фейерверков в районе Хендек северо-западной турецкой провинции Сакарья в пятницу утром произошла серия взрывов, сообщает агентство «Анадолу».
Руководство предприятия сообщило, что на момент взрыва на производственной площадке находились от 150 до 200 человек.
Звук взрыва был отчетливо слышан в 50 км от предприятия.
По поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана к месту взрыва отбыли члены правительства.
В район Хендек направились министр внутренних дел Сулейман Сойлу, министр здравоохранения Фахреттин Коджа и министр по делам семьи, труда и социальной защиты Зехра Зюмрют Сельджук.
К месту взрыва привлечены спасатели и медицинские бригады.
Причины инцидента пока не установлены.
В результате взрыва на заводе по производству фейерверков в турецком городе Сакарья погибли 2 человека, пострадали 73, — заявил министр Фахреттин Годжа.