США призвали Халифу Хафтара прекратить контакты с российскими наемниками из ЧВК «Вагнер» и не предпринимать попыток прекращения нефтедобычи в Ливии.

Об этом говорится в сообщении Госдепа США.

Американская делегация провела переговоры с представителями незаконных вооруженных формирований Хафтара в режиме видеоконференции.

В числе прочих обсуждался вопрос расформирования вооруженных формирований, подконтрольных Хафтару.

Американская делегация отметил, что завершение осады Триполи является хорошей возможностью для расформирования вооруженных отрядов местного ополчения.

Подчеркнута важность достижения долгосрочного режима прекращения огня и продвижения переговорного процесса между конфликтующими сторонами в формате военного комитета 5+5.

Кроме того, делегация США призвала к незамедлительному прекращению всех боевых действий и возобновлению мирных переговоров под эгидой ООН.

«США считают, что действия наемников из ЧВК «Вагнер», связанных с Министерством обороны России, и захват ими нефтяных месторождений, противоречит интересам Ливии и США. Это не только нарушает суверенитет северо-африканской страны, но и наносит ущерб нефтяной отрасли Ливии», — говорится в сообщении.

Minval.az