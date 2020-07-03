

США призвали Россию закрыть проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон».

Так спецпредставитель американского президента по контролю за вооружениями Маршалл Биллингсли прокомментировал статью в журнале Forbes, в которой говорилось, что причиной повышения радиационного фона в Швеции могли стать испытания этого вооружения.

Биллингсли напомнил в Twitter, что Вашингтон неоднократно называл эти проекты «ужасными», и подчеркнул, что действующий договор СНВ-3 на эти ракеты не распространяется, что должно быть исправлено.

Minval.az