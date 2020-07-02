Сотрудники береговой охраны Турции спасли 58 нелегальных мигрантов в Эгейском море, выдворенных за пределы территориальных вод Греции.

Сначала 49 мигрантов были спасены у берегов района Дикили западной провинции Измир. Позже сотрудниками береговой охраны было подобрано еще 9 человек, сообщает агентство Anadolu.

Нелегальные мигранты путешествовали на двух плотах и не могли самостоятельно пристать к берегу. Спасатели доставили мигрантов в специализированные учреждения, где вскоре будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Также турецкие спасатели проводят операцию по поиску трех человек, после того, как 29 июня затонула лодка с мигрантами у берегов провинции Балыкесир. Тогда удалось спасти 35 человек, тело одного мигранта нашли сегодня утром.

Нелегалы часто используют Турцию как транзитную территорию на пути в Европу. Турция приняла более 3,7 миллионов сирийских беженцев.

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