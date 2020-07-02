Влюблённые надеялись запечатлеть памятные моменты, отправившись на живописный пляж Treasure Island, Лагуна-Бич, США. Новоиспечённые муж и жена расположились на огромном валуне, позируя перед камерой, но свадебная фотосессия обернулась кошмаром. В одно из мгновений сосредоточенную на съёмке пару накрыло огромной волной и смыло в море.

На место срочно вызвали спасателей, сообщает «Лайф» со ссылкой на KABC-TV. На кадрах, снятых одним из отдыхающих, видно, как девушку в свадебном платье достают из воды и аккуратно выносят на руках на берег. К счастью, всё обошлось, никто не пострадал, молодожёны отделались лишь испугом. Но эту экстремальную фотосессию влюблённые точно запомнят надолго.

 

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TO THE RESCUE: Lifeguards saved a bride and groom after they were swept into the Pacific Ocean while taking wedding photos in Southern California. https://abcn.ws/2ZzsXI6

Публикация от ABC News (@abcnews)

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