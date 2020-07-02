Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожертвовал 250 тысяч лир на строительство 50 домов в Идлибской зоне деэскалации.

Как сообщает агентство «Анадолу», средства переведены на счет Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Ранее в ходе встречи с главами ряда НПО, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу организовал сеанс видеосвязи с главой государства и проинформировал президента о реализации проекта строительства домов для вынужденных переселенцев на северо-западе Сирии.

Президент Эрдоган в свою очередь пообещал, что также поддержать инициативу, выделив средства на строительство 50 домов для сирийцев.

Наряду с президентом пожертвования внесли также члены правительства Турции.

Minval.az