Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожертвовал 250 тысяч лир на строительство 50 домов в Идлибской зоне деэскалации.
Как сообщает агентство «Анадолу», средства переведены на счет Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Ранее в ходе встречи с главами ряда НПО, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу организовал сеанс видеосвязи с главой государства и проинформировал президента о реализации проекта строительства домов для вынужденных переселенцев на северо-западе Сирии.
Президент Эрдоган в свою очередь пообещал, что также поддержать инициативу, выделив средства на строительство 50 домов для сирийцев.
Наряду с президентом пожертвования внесли также члены правительства Турции.