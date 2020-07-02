ВС Армении устроили поджог на оккупированных азербайджанских территориях.
Как сообщает АПА, пожар учинен на территории оккупированного села Шахбулаг Агдамского района.
Дым от огня виден в населенных пунктах вблизи линии фронта.
ВС Армении устроили поджог на оккупированных азербайджанских территориях.
Как сообщает АПА, пожар учинен на территории оккупированного села Шахбулаг Агдамского района.
Дым от огня виден в населенных пунктах вблизи линии фронта.
Дата: 2020/07/02 19:00
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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