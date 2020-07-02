ВС Армении устроили поджог на оккупированных азербайджанских территориях.

Как сообщает АПА, пожар учинен на территории оккупированного села Шахбулаг Агдамского района.

Дым от огня виден в населенных пунктах вблизи линии фронта.

Minval.az