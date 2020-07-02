Национальный мемориал в честь президентов Соединенных Штатов на горе Рашмор, часто называемый памятником отцам-основателям США, оказался под угрозой: протестующие против расизма все чаще произносят имена Джорджа Вашингтона и Теодора Рузвельта в контексте ассоциаций с рабовладельческим строем и угнетением темнокожего населения страны.

«Эту марку на нашей плоти нужно удалить, и я готов сделать это бесплатно для Соединенных Штатов, если понадобиться, то я сделаю это сам», — заявил представитель Южной Дакоты Гарольд Фрейзер, сообщает USA Today.

Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, в свою очередь, заявила, что намерена отстаивать историческую память США и штат не намерен поддерживать «радикальное переписывание истории», в которое переросли протесты против расизма, разгоревшиеся в США после смерти задержанного полицией Джорджа Флойда.

«Чем больше мы сосредотачиваемся на недостатках людей, чьи портреты представлены на нашей горе, тем меньше у нас шансов заметить добродетели и те уроки, которые мы можем извлечь из их жизни», — отметила политик.

Ноэм заметила, что гора Рашмор является федеральной собственностью и памятником национального значения, а потому на его сохранение, в случае необходимости, будут брошены все необходимые ресурсы для обеспечения соответствующих мер безопасности и противодействия вандализму.

«Джордж Вашингтон был объединяющей фигурой, он объединил эту страну под своим руководством, когда нам нужно было рождение новой нации. Мы знаем, что у нас есть Томас Джефферсон, автор Декларации независимости, давший нам принцип: «Все люди созданы равными», — а Линкольн сделал так, чтобы этот принцип осуществился, претворил его в жизнь. Рузвельт был первым, кто отобедал с афроамериканцем в Белом доме», — заметила губернатор Южной Дакоты. уточнив. что представленные на горе фигуры вряд ли можно связать с расовым вопросом и приписать им сопереживание рабовладельцам.

Minval.az