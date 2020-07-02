С понедельника 6 июля пассажиры швейцарского общественного транспорта должны будут в обязательном порядке носить лицевые маски, объявило правительство. Также будет введен карантин для лиц, въезжающих в страну из регионов повышенного риска заражения COVID-19.

Новые меры предотвращения заражения были приняты в среду правительством Швейцарии. Так оно отреагировало на вновь растущее число случаев заболевания и на требования со стороны кантонов.

«После облегчения мер по борьбе с коронавирусной пандемией все больше людей пользуются общественным транспортом», – говорится в заявлении правительства. Во многих случаях рекомендованное расстояние в 1,5 метра между людьми, не проживающими вместе, не может быть соблюдено.

Новое требование на обязательное ношение масок касается всех людей в возрасте 12 лет и старше. Оно применяется в поездах, трамваях и автобусах, на горных железных дорогах, фуникулерах и на кораблях. Компания «Федеральные железные дороги Швейцарии» уже заявила, что теперь кондукторы будут просить всех, кто не носит маску, покинуть поезд – а каждый, кто откажется ее надеть, будет оштрафован.

До сих пор в Швейцарии лишь рекомендовали носить маску в час пик на общественном транспорте. Однако сейчас правительство признало, что мало кто это делал. «Мы хотим предотвратить вторую волну заражения», – заявил курирующий здравоохранение министр внутренних дел Ален Берсе на пресс-конференции. По его словам, до сих пор Швейцария шла в ногу со своими соседями, не предъявляя такого требования.

А президент страны Симонетта Соммаруга также отметила в этой связи: «За последние дни мы увидели, как быстро вирус может снова начать распространяться». Напомним, что в среду в Федеральное ведомство здравоохранения (BAG) поступили сообщения о 137 новых случаях заболевания Ковидом-19. Это значительный рост по сравнению с 62 заболевшими во вторник и 35 – в понедельник.

Minval.az