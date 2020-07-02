В африканской Ботсване при загадочных обстоятельствах погибли 350 слонов.

Первые сообщения о случаях смерти слонов появились 11 мая. К середине июня количество найденных умерших животных достигло почти 170. Таким образом, за несколько недель данное число возросло почти вдвое — до 350.

Директор службы по охране природы базирующейся в Великобритании благотворительной организации National Park Rescue Найл Маккенн назвал ситуацию «катастрофическим вымиранием», отметив, что Ботсвана является домом для трети африканских слонов, поэтому данные события могут оказать значительное влияние на мировую популяцию слонов.

По словам местных жителей, они видели еще несколько ослабленных особей, что означает, что рост числа смертей среди слонов может продолжать расти.

Согласно данным аэрофотосъемки, останки почти 70% погибших слонов были обнаружены в местах водопоев. Причина массовой гибели пока не известна. Браконьерство, сибирская язва и отравление людьми, как возможные причины смерти слонов, специалисты исключили.

Minval.az