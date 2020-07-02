На Общественном телевидении Армении, в рамках репортаже по голосованию к конституционным поправкам, показывают нациста Навального, которых называл армян хачами, который ненавидит армян и Армению, презирает ее. Об этом во время программы Соловьёв LIVE заявил пропагандист Владимир Соловьев.

«Мы так любим Армению, дружественную нам страну, а вот посмотрите, кого показывают в дружественной нам Армении с комментариями о голосовании. На Общественном телевидении Армении, в рамках репортаже по голосованию к конституционным поправкам, показывают нациста Навального, которых называл армян хачами, который ненавидит армян и Армению, презирает ее. И вы- Общественное телевидение Армении, выводите этого человека и показываете его у себя в эфире? Ну вы даете»,- сказал Соловьев.

Minval.az