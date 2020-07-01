Заявление Госдепартамента США по поводу Айя-Софии вызывают удивление.

Об этом сказал пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Аксой отметил, что Айя-София является собственностью Турции, как и все остальные культурные ценности страны.

Пресс-секретарь также добавил, что каждый может свободно высказывать свои мысли, но никто не вправе говорить о наших суверенных правах методом «предупреждения и диктовки».

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Турции сохранить музейный статус Айя-Софии.

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