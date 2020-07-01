Франция уведомила НАТО о приостановке своего участия в военно-морской операции в Средиземном море после того, как проведённое внутри Североатлантического альянса расследование инцидента между французскими и турецкими военными кораблями у берегов Ливии «не подтвердило претензии Парижа». Об этом заявил посол Турции во Франции Исмаил Хакки Муса, передаёт Reuters.

«Похоже, что эксперты НАТО не разделили выводы Франции. У меня была информация вчера, что (военный корабль) Courbet (ВМС Франции) покидает эту миссию НАТО», — заявил глава турецкого диппредставительства на слушаниях во французском Сенате.

Газета L’Opinion сообщила ранее в среду, что Париж направил письмо в НАТО, информирующее альянс о своём решении приостановить участие в средиземноморской миссии Sea Guardian («Морской страж»).

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее обвинил Турцию в «массированном экспорте джихадистов» в Ливию, назвав «преступным» вмешательство Анкары в дела североафриканской страны. Жёсткие высказывания французского лидера в адрес союзника по НАТО, озвученные 29 июня стали кульминацией дипломатического противостояния Парижа и Анкары вокруг Ливии, которое уже приобрело своё военно-политическое измерение. В последние недели отношения между Францией и Турцией, которые и так не отличались ровным характером, обострились до предела из-за Ливии и продолжающейся активности Анкары в Восточном Средиземноморье, где турецкие власти пытаются начать буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра.

Минобороны Франции 17 июня заявило, что корабль ВМС Пятой республики, участвующий в миссии НАТО в Средиземном море, подвергся «агрессивным действиям» со стороны Турции. Анкара отвергла обвинения. Вслед за этим Париж призвал Североатлантический альянс прекратить «страусиную политику» и решить «турецкую проблему». 18 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о начале расследования морского инцидента.

В ливийском конфликте Турция поддерживает Правительство национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа, которое противостоит Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. Франция официально заявляет о своём нейтралитете в ливийском конфликте, однако негласно оказывает знаки внимания ЛНА.

Minval.az