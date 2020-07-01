Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что социальные сети будут подвергаться строгому контролю властей. «Эти каналы, которые кишат ложью, оскорблениями, посягательствами на права личности и клеветой, должны регулироваться», — заявил Эрдоган в среду, 1 июля, в ходе видеоконференции с представителями правящей Партии справедливости и развития.

По словам главы государства, которые приводит «Немецкая волна», он намерен как можно скорее внести в парламент законопроект, чтобы «полностью упразднить и контролировать подобные социальные каналы». Эрдоган уточнил, что, кроме того, предполагается ввести блокировку доступа, а также юридические и финансовые санкции.

Речь турецкого лидера была вызвана реакцией на твит министра финансов и одновременно зятя президента — Берата Албайрака о рождении у него четвертого сына. Эрдоган указал, что десятки тысяч человек положительно прокомментировали это сообщение, но некоторые «мерзавцы», не имеющие морали и человечности, отреагировали оскорблениями. Органы юстиции и полиция сразу взялись выявлять ответственных, их будут преследовать, и они предстанут перед судом, заявил президент Турции.

«Теперь вы понимаете, что означает, что мы против YouTube, Twitter, Netflix и подобных соцсетей? Именно чтобы устранить такие гадости», — добавил Эрдоган.

Некоторые пользователи в своих комментариях в соцсетях подвергли сомнению, что Албайрак действительно является отцом новорожденного ребенка дочери президента Эсры.

Minval.az