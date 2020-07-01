Хавбек азербайджанского футбольного клуба «Габала» Николас Райсел покидает команду.

Как сообщает «Азериспорт», контракт с 27-летним футболистом был рассчитан на полгода, которые истекли с завершением сезона 2019/20. Уже завтра футболист вылетит в Стамбул, а оттуда отправится домой во Францию.

По словам Райсела, он влюбился в Баку, и, если будет выгодное предложение, готов его рассмотреть.

Напомним, что до приостановки сезона в середине марта полузащитник провел 4 матча за «Габалу», забив четыре гола.

Minval.az