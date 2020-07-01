Чеченцы подали больше 50 жалоб на мэра французской Ниццы Кристиана Эстрози, который заявил об их связях с наркобизнесом. Об этом пишет издание Le Parisien.

Вместе с тем прокурор Ниццы Ксавье Боном отметил, что, согласно другим источникам, речь идет о примерно 400 жалобах.

Эстрози 16 июня в одном из интервью заявил, что чеченцы борются с представителями других общин за монополию на рынке наркотиков. Таким образом он отреагировал на ситуацию в Дижоне, где произошли массовые столкновения между чеченцами и африканцами.

После слов мэра его представители связались с чеченскими общинами в Ницце и предложили обсудить сложившуюся ситуацию. При этом глава города на встрече отказался извиняться за свое заявление.

Minval.az