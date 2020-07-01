Муфтият Ливии призвал жителей страны, а также других мусульман к борьбе с российской оккупацией.

Об этом в среду, 1 июля, сообщает турецкое агентство Anadolu в своем Telegram-канале.

По данным агентства, соответствующий призыв содержится в фетве, изданной муфтиятом. В тексте отмечается, что российские наемники якобы вторглись в Ливию «с целью контроля над территориями и ресурсами».

«Это проявляется в действиях наемников в городах, аэропортах и нефтяных месторождениях нашей страны. Мусульмане, вне зависимости от места нахождения, должны приложить усилия к борьбе с российскими наемниками», — подчеркивается в заявлении муфтията.

Там также отмечается, что жителям страны следует избегать любых торговых отношений с российскими наемниками.

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