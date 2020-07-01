По меньшей мере 186 журналистов из 35 стран умерли из-за коронавируса за последние четыре месяца. Эти данные опубликовала в среду в Женеве неправительственная организация Press Emblem Campaign (PEC).

Подчеркивается, что «с 1 марта по 30 июня 2020 года по меньшей мере 186 журналистов умерли вследствие заболевания COVID-19». При этом в июне было зафиксировано 59 смертей. Как подчеркивает PEC, «это число, безусловно, выше», поскольку в некоторых странах нет полной информации об эволюции пандемии, не все умершие были протестированы на коронавирус.

Среди регионов печальное лидерство принадлежит Латинской Америке, где, по данным организации, от COVID-19 скончались 93 работника СМИ. Далее следуют Азия (34), Европа (26), Африка (19) и Северная Америка (14). Из стран больше всего умерших в Перу (37). Далее в списке PEC значатся Бразилия (16), Мексика (14), США (13), Эквадор (12), Пакистан (10), Бангладеш (9), Индия (9), Нигерия (8), Великобритания (7), Боливия (5), Россия (5), Никарагуа (4), Франция (4).

По три случая с летальным исходом зарегистрированы в Доминиканской Республике, Испании, Италии и Камеруне. Всего список насчитывает 35 государств.

Кроме того, по данным PEC, за первые шесть месяцев 2020 года в мире были убиты 33 журналиста в 18 странах, самой опасной для работников СМИ страной названа Мексика.

Press Emblem Campaign, созданная в 2004 году, обладает консультативным статусом при ООН. Источником информации для ее докладов служат сообщения прессы, ООН и неправительственных организаций.

Minval.az