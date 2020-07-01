Российские круги весьма обеспокоены ростом антироссийских настроений в Армении за последние несколько месяцев, особенно тем, что этим занимаются не только провластные круги, но и различные представители власти и депутаты. Об этом пишет ереванская газета «Паст».

Источник издания сообщил, что когда высшим кругам армянской власти сообщили об этих опасениях, они просто «пожали плечами», намекнув, что это внутриполитическая проблема Армении.

По сведениям издания, новая волна беспокойства российских кругов связана с различными публикациями, содержащими явные антироссийские высказывания и открытую антироссийскую пропаганду не только в социальных сетях, но и провластных СМИ.

Как передает источник издания, посольство РФ в Армении передало в Москву несколько «довольно обстоятельных аналитических материалов» об этом. Муссируются разговоры о том, что в ближайшие дни ожидается новая антироссийская кампания.

Согласно тем же источникам, опасения усилились также в связи с законом «Об аудиовизуальных медиа», который подразумевает закрытие российских телеканалов в стране, по поводу которого посольство России в Армении выступило с резким заявлением.

Minval.az