На фоне значительного роста новых случаев заражения коронавирусом на протяжении двух последних недель власти Австралии вводят локдаун в более 30 районах Мельбурна.

Более 300 тысяч из пяти миллионов жителей второго по величине города страны с 1 по 29 июля по возможности должны оставаться дома, заявил глава правительства штата Виктория Дэниэл Эндрюс.

Выходить из дома можно только тем, кто едет на работу или учебу, за покупками или для занятий спортом.

С 25 июня в штате выявлены 233 случая заражения SARS-CoV-2, большинство из них в Мельбурне. В общей сложности с начала пандемии в Австралии коронавирусом заразились около 7,8 тысячи человек, 104 из них скончались.

Minval.az