Мировое экспертное сообщество обсуждает новый — и весьма неожиданный — маневр США на турецком поле. Как утверждают источники одного из профильных американских изданий, США могут выкупить у Турции российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 российского производства, которые Анкара приобрела у России. Как утверждается, сенатор-республиканец от Южной Дакоты Джон Тьюн уже внес соответствующую поправку к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год (2021 National Defense Authorization Act, 2021 NDAA). Она предполагает выкуп имеющихся у Турции комплексов С-400 за счет бюджета Сухопутных войск США на приобретение ракетного вооружения. Как утверждается, в Вашингтоне таким образом пытаются выйти из тупиковой ситуации и решить вопрос с участием Анкары, точнее, с восстановлением этого участия, в программе по производству многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Турция, напомним, была «выведена за рамки» именно из-за приобретения российских С-400. И теперь США намерены просто взять и выкупить у Турции ЗРК.

У экспертов — неограниченное пространство для гадания. Останется ли предложенная поправка в окончательной редакции закона, еще неясно. Она предложена влиятельным сенатором, но все же законопроекту еще предстоит пройти множество «ступеней». Наконец, еще даже и не начинались переговоры с самой Турцией. Вряд ли в Турции испытывают иллюзии по поводу реального качества российских систем ПВО, особенно после того разгрома, который турецкие боевые БПЛА устроили российским «Панцирям», но нет ясности, имеет ли право Анкара продать «третьей стране» приобретенные у РФ зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» — оружейные договоренности, как правило, прямо или косвенно запрещают реэкспорт.

Но ставки для Вашингтона куда выше, чем представляется. И дело не только в ракетах, которые застряли в двусторонних отношениях с Турцией, как «заноза в пятке». США стремятся не только и не столько выкупить у Турции российские ЗРК, сколько «перебить» российские политические позиции на турецком поле. Россия активно втягивается в противостояние в Ливии, укрепляет свое военное присутствие в Сирии, накачивает военный «кулак» в оккупированном украинском Крыму, киевские эксперты не исключают нового наступления на Донбассе…Сегодня Украина получает в НАТО статус партнера с расширенными возможностями, американский спецназ проводит «мастер-классы» для грузинских коллег, американские ВМС постоянно присутствуют в Черном море. Турция, со своей крупнейшей и боеспособной армией и контролем над проливами Босфор и Дарданеллы, становится уже исключительно ценным партнером, и «выдавить» с турецкого поля Россию — это для Вашингтона задача первостепенной важности.

Другой вопрос, что одного только выкупа ракет на этом фоне может оказаться недостаточным. «Зенитно-ракетная проблема» возникла в двусторонних отношениях на показательном фоне: Анкара приобрела С-400 именно после того, как ей не удалось договориться с США о покупке ЗРК Patriot, точнее, о доступе к технологиям производства этих ракет. Более того, слишком многое указывает и на то, что в Турции намеренно создавали «противовес» американскому влиянию в то время, когда США вели себя в отношении Турции как минимум «не по-союзнически», активно заигрывая в Сирии и Ираке с курдскими группировками, которые Анкара не без оснований считала ответвлениями РКК. Словом, если Вашингтон вознамерился «снять проблему», то предстоит ему серьезная «работа над ошибками». И не исключено, что не только своими: серьезную угрозу прочности «средиземноморского фланга» НАТО создает и попытка Греции напомнить о своем территориальном споре с Турцией, и, самое главное, действия Франции в Ливии, где Париж пытается вставлять палки в колеса Анкаре. Для США это, согласно классической трактовке кризиса, и опасность, и возможность: Вашингтон может, и возможно, будет вынужден оказать давление на того же Макрона и посоветовать ему «играть по правилам» в той же Ливии. Где уже НАТО объединяется против России.

Все это, конечно, версии и предположения. Но в Москве уже занервничали. И почувствовали, как стремительно размываются некогда многообещающие позиции РФ в Турции. Где формально «ракетная сделка» еще не аннулирована, но экономический базис российского влияния уже дал трещину — Москва потеряла лидерство в поставках газа в Турцию, уступив Азербайджану. Во всяком случае, комментируя американскую инициативу, российский сенатор Владимир Джаббаров уже завуалированно грозит Анкаре: если Турция перепродаст ракеты США, то она «навсегда потеряет статус надежного партнера». Только вот забыл уточнить, насколько надежным партнером для Турции оказалась сама Россия, которая регулярно срывает достигнутые с Турцией договоренности и в Сирии, и в Ливии. И это не считая нашумевших «залетов» российских бомбардировщиков в турецкое небо. И на этом фоне у России все меньше шансов удержать «политическое присутствие» в Анкаре. Особенно если в США всерьез возьмутся за «вытеснение» России с турецкого поля, не ограничиваясь одними ЗРК. А на это сегодня указывает слишком многое

Нурани, политический обозреватель

Minval.az