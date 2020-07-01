Юридических оснований для перепродажи закупленных Турцией у России систем ЗРК С-400 Вашингтону нет, заявил пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.

Сенатор-республиканец Джон Тьюн предложил разрешить противоречия между США и Турцией по российским ЗРК С-400, купив эти комплексы у Анкары, говорится в тексте предложенной поправки к оборонному бюджету США. Условием покупки названы заверения Турции, что она не будет покупать на вырученные средства другое военное оборудование, несовместимое с требованием НАТО.

Челик напомнил на брифинге во вторник, что изначально Турция намеревалась закупить американские системы Patriot, однако, «не получив ответа от Вашингтона», Анкара решила приобрести именно российские системы С-400.

По словам Челика, Анкара является «конечным пользователем» приобретенной ею системы. «Если страна закупила истребители F-16, то она их не перепродает другой стране, для (перепродажи – ред.) такой системы (как С-400 – ред.) также нет никаких юридических оснований», — пояснил Челик.

Челик отметил, что Анкара рассчитывает свои шаги в отношениях с другими странами. По его словам, в отношении Турции санкционный подход США не является правильным. «Ожидаем, что Вашингтон оценит наше желание в отношении систем Patriot, тогда они станут предметом обсуждения», — отметил Челик.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в апреле, что решение закупить российские системы стало результатом десяти лет переговоров с США, которые так и не привели к покупке систем ПРО.

Minval.az