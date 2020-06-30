В ВОЗ сообщили, что Европа занимает первое место по потреблению алкоголя в мире.

«Алкоголь является одной из главных причин утраты здоровья, инвалидности и преждевременной смерти в регионе, который занимает первое место в мире по уровню потребления алкоголя. Это бремя, прежде всего, ложится на людей трудоспособного возраста», — говорится в докладе «Формирование цен на алкогольную продукцию в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения», пишет РИА Новости.

Отмечается, что алкоголь в странах Европейского региона ВОЗ, в том числе России, «указывается в качестве причины каждой четвертой смерти у людей в возрасте от 25 до 29 лет, а также назван ведущим фактором риска для людей в возрасте от 15 до 49 лет».

Потребление алкоголя и связанные с ним заболевания препятствует экономическому развитию и создают дополнительную финансовую нагрузку на общество. «Его последствия для систем здравоохранения и уголовного правосудия зачастую многократно превышают выгоду от налогов на алкогольную продукцию», — подчеркивается в исследовании.

ВОЗ прогнозирует, что общие показатели потребления алкоголя в регионе не изменятся «на протяжении как минимум ближайших десяти лет».

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