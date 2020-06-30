В Москве 30 июня состоялось заседание Экономического совета СНГ под председательством Узбекистана. Мероприятие должно было состояться в выставочном комплексе ВДНХ, однако в связи с пандемией коронавируса прошло онлайн.

Члены совета обсудили экономическое взаимодействие стран СНГ на фоне негативных последствий, вызванных распространением COVID-19, а также работу по созданию выставочно-торговых центров государств-участников СНГ на территории ВДНХ.

На данный момент в выставочном комплексе работает павильон Азербайджана, сообщил заместитель генерального директора АО «ВДНХ» Виталий Эммануилов. При этом павильон Азербайджана расширяет круг своей деятельности – в скором времени в нем могут открыться торговый зал и кафе национальной кухни.

«Для этого необходимо оформить необходимую разрешительную документацию», — цитирует его «Спутник».

По мнению Эммануилова, работа павильона повышает экономический и туристический потенциал страны. «На территории павильона проходят выставки, ярмарки, презентации, встречи с диаспорами, — подчеркнул он. – ВДНХ – это достопримечательность не только Москвы, но и всей России. За 2019 год комплекс посетили более 32 миллионов посетителей».

Деятельность павильона также способствует укреплению культурных связей между Азербайджаном и Россией, считает член Экономического совета СНГ, первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов. Спикер напомнил, что в 2017 году Фонд Гейдара Алиева приступил к восстановлению исторического фасада павильона, который в 1939 году создали знаменитые азербайджанские архитекторы Садых Дадашев и Микаэль Усейнов.

«То, что в церемонии открытия павильона в 2019 году принимала участие первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, свидетельствует о дружбе нашей страны и России», — заявил Эюбов.

Напомним, павильон площадью 1 967 квадратных метров передан Азербайджану в аренду за один рубль в год – таковы условия для бывших советских республик, решивших восстановить свои представительства на ВДНХ.

Minval.az