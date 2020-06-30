Источники телеканала CNN рассказали, как президент США Дональд Трамп ведет себя во время телефонных разговоров с лидерами других стран. В беседах с союзниками США он может быть чрезмерно агрессивным: Терезу Мэй американский президент обвинял в бесхребетности, а Ангелу Меркель называл «глупой». При этом перед Владимиром Путиным «пытался выставить себя бизнесменом и крутым парнем».

«Дождь» со ссылкой на CNN пишет, что помощники Трампа по национальной безопасности «были ошеломлены» тем, насколько американский президент ищет одобрения Владимира Путина. При этом он оставлял в стороне важные вопросы, стоящие на повестке дня. Собеседник CNN сравнил Трампа со случайным игроком в шашки, а российского лидера — с шахматным гроссмейстером, который «просто обыгрывает» президента США.

В то время как Владимир Путин «дестабилизирует Запад», Дональд Трамп «сидит и думает, как выставить себя бизнесменом и крутым парнем, чтобы Путин его уважал», рассказал один из собеседников телеканала. Еще один источник сказал, что переговоры двух лидеров выглядели как разговор «двух парней в бане».

Трамп в телефонных разговорах с Путиным говорил в основном о себе, хвастался своими «беспрецедентными» успехами в развитии американской экономики и рассказывал, насколько он умнее и «сильнее», чем его предшественники, которых называл «идиотами» и «слабаками».

Разговоры с Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом источники CNN называют особенно вопиющими с точки зрения национальной безопасности, поскольку Трамп почти никогда не был подготовлен к ним и был восприимчив к манипуляциям, при этом почти наверняка службы безопасности России и Турции записывали эти разговоры.

Два высокопоставленных представителя администрации также сказали CNN, что президент «наивно возвышает Россию», игнорируя более жесткий и реалистичный взгляд на страну, сформулированный Конгрессом США, американскими спецслужбами и давним послевоенным консенсусом между США и их европейскими союзниками. «Он [Трамп] отдает преимущество, с трудом завоеванное в „холодной войне“. Он дал России спасательный круг, — потому что нет никаких сомнений, что она становится тонущей державой», — сказал один из них.

Источники CNN называют «символическим» случай, когда на встрече в Хельсинки в июне 2018 года Трамп, стоя рядом с российским президентом, заявил, что «не видит никаких причин», по которым Россия могла бы вмешаться в выборы президента 2016 года, хотя данные американской разведки говорили об обратном.

Во время одного из последних звонков Путин и Трамп обсуждали военное присутствие США в Афганистане, но они не коснулись информации о том, что Россия предположительно вступила в сговор с «Талибаном», предлагая боевикам награду за убийство военных международной коалиции.

CNN также сообщает, что Трамп регулярно оскорблял и унижал лидеров главных союзников США, особенно женщин. Он говорил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, занимавшей эту должности с 2016 по 2019 год, что ее подход к «брекситу», НАТО и иммиграционным вопросам «бесхребетный».

В разговоре с Меркель он однажды назвал немецкого канцлера «глупой» и сказал, что она «в кармане у русских». Немецкий чиновник сообщил CNN, что содержание разговоров с Меркель было «настолько необычным», что в Берлине приняли дополнительные меры для того, чтобы они оставались в секрете, в частности, сократив количество людей, занимающихся мониторингом телефонных разговоров двух лидеров. Он охарактеризовал манеру Трампа как «очень агрессивную».

Во время телефонных разговоров Трамп также регулярно издевался над президентом Франции Эмануэлем Макроном, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном.

Кроме того, Трамп непрерывно хвастался перед мировыми лидерами, включая короля Саудовской Аравии Мухаммеда бин-Салмана и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, своим богатством, гениальностью, «великими достижениями» на посту президента и рассказывал об «идиотизме» своих предшественников в Белом доме.

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