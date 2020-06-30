Армянские власти скрывают большинство цифр в связи с коронавирусом.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

По его словам, власти Армении скрывают большинство цифр, дают недостоверную информацию.

Гаджиев подчеркнул, что Армения молит мир о помощи, и в то же время выступает против глобальной инициативы президента Азербайджана о созыве специальной сессии Генассамблеи ООН.

«Этим вновь была выставлена напоказ истинная сущность Армении. Все страны мира демонстрируют солидарность в связи с коронавирусом. Все страны мира заявляют об огромном значении и актуальности выдвижения этой инициативы. Однако выступив против этой инициативы, Армения продемонстрировала свою истинную сущность», — сказал он.

Minval.az