Исследователь Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли, которая вместе с коллегой Цуй Цзе обнаружила вирус SARS, возникший у летучих мышей, предупредила о новых вспышках коронавируса. Ее слова приводит Mirror.

По словам специалиста, то, что обнаружили ученые на сегодняшний день — лишь верхушка айсберга. В ее новой статье, еще не прошедшей рецензирование, говорится, что коронавирусы развиваются, и в последствии будут легче передаваться от летучих мышей к людям. Чжэнли описала последнюю вспышку болезни в Ухане как тревожный сигнал для всего мира.

Вирусолог отметила, что люди все чаще вторгаются в мир природы, а в сочетании с перемещением диких животных создаются идеальные условия для распространения болезней. Чжэнли подчеркнула, что в настоящий момент летучие мыши стали причиной шести вспышек коронавируса, в том числе пандемии COVID-19.

Ученому удалось обнаружить около 1,5 тысячи различных видов коронавируса в организмах летучих мышей. В ходе исследования, результаты которого обнародовали в мае, при анализе 15 тысяч образцов слюны, крови и отходов животных в 10 процентах была найдена целая «вселенную коронавирусов», которая впоследствии была заморожена для хранения в институте.

По данным на 30 июня общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 10,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. За весь период пандемии скончались 504 936 инфицированных, 5,2 миллиона человек выздоровели.

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