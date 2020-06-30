Правительство Китая принимает драконовские меры по снижению рождаемости среди уйгуров и других национальных меньшинств в рамках широкомасштабной кампании по сдерживанию мусульманского населения.

Вопреки контролю рождаемости среди уйгуров, власти КНР поощряют часть ханьского большинства страны иметь больше детей, сообщает Asocciated Press.

Отдельные женщины уже заявляли о принудительном контроле над рождаемостью. Но сейчас стало известно, что это практикуется гораздо шире и систематически.

Издание отмечает так же, что ряд стран, в том числе и США обвинили Китай в притеснении уйгуров в западном регионе Синьцзян, которых массово удерживают в концентрационных лагерях. Китай называет это «лагерями перевоспитания».

В октябре прошлого года США были в числе 23 стран ООН, которые раскритиковали КНР за преследование уйгуров и других мусульман. Перед этим правозащитная организация Human Right Watch призвала ООН оказать давление на Китай в связи с массовыми задержаниями уйгуров в китайской провинции Синьцзян и другими серьезными нарушениями прав человека.

В концентрационных лагерях в Синьцзяне удерживают более 1 млн уйгуров, казахов, узбеков, киргизов. Им запрещают совершать религиозные обряды, говорить на родных языках и заставляют славить Коммунистическую партию Китая. В Пекине отрицают преследование граждан по религиозному и этническому принципу. И называют лагеря в Синьцзяне «лагерями перевоспитания», в которых люди якобы находятся добровольно.

11 октября 2018 года в Китае опубликовали документ о борьбе с экстремизмом в восточном регионе Синьцзян (Восточный Туркестан), в котором подтвердили существование лагерей перевоспитания уйгуров – коренного мусульманского народа этой части Поднебесной, тем самым узаконив преследования миллиона мусульман.

В 2017-2019 годах минимум 80 тысяч уйгуров вывезли из Синьцзяна для работы на фабриках в девяти других регионах, где ограничивают их свободу передвижения, селят в отдельных общежитиях, заставляют ходить на занятия по идеологической подготовке и запрещают совершать практиковать свои религиозные обряды.

Власти Китая эксплуатировали уйгуров на 27 китайских фабриках, которые связаны с 83 всемирно известными брендами, среди которых Apple, Google, Microsoft, Adidas, Nike, H&M, Uniqlo, Zara, Mercedes-Benz и Volkswagen.

Minval.az