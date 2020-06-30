Израиль не допустит военного закрепления Ирана в Сирии и не позволит Тегерану обзавестись ядерным оружием. С таким заявлением выступил во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе совместной пресс-конференции со спецпредставителем США по Ирану Брайаном Хуком в Иерусалиме.

«Мы сделаем все необходимое, чтобы не позволить Ирану обзавестись ядерным оружием», — сказал Нетаньяху, чье выступление транслировали основные каналы израильского ТВ. «Израиль не позволит Ирану закрепиться в военном отношении в Сирии», — добавил премьер еврейского государства.

По словам главы израильского кабмина, «Иран преднамеренно вводит в заблуждение международное сообщество, он лжет постоянно, не выполняет своих обязательств, продолжает свою секретную программу по разработке ядерного оружия, продолжает секретную программу по разработке средств доставки ядерного оружия». «Иран продолжает свою буйную агрессию на Ближнем Востоке и за его пределами, он вооружает, обучает, финансирует и направляет террористов. Иран делает все это, а большая часть международного сообщества не делает ничего», — добавил Нетаньяху и призвал к возобновлению санкций в отношении Тегерана.

Премьер констатировал, что Израиль «предпринимает многократные силовые военные действия против Ирана в Сирии и в других местах по необходимости». «Израиль продолжит осуществлять эти действия, необходимые для предупреждения создания Ираном еще одного террористического и военного фронта против Израиля в Сирии. Я говорю [президенту Сирии] Башару Асаду, что он ставит под риск будущее своей страны и своего режима», — добавил он.

«Иран пытается запугать США, которые предпринимают действия против иранской агрессии. Без решимости применять военную силу против тех, кто планирует напасть на тебя, опасность просто продолжает расти. Это та политика, которую применяем и мы», — отметил Нетаньяху, обращаясь к Хуку.

Minval.az