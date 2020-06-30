Власти Ирана приговорили к смертной казни руководителя новостного портала, получавшего помощь от зарубежных разведок, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.

По данным агентства Tasnim, приговор на данный момент неокончательный, обвиняемый может его обжаловать.

В середине октября 2019 года Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о задержании руководителя новостного портала «Амад Ньюз» Рухоллы Зама.

Согласно открытым источникам, Зам активно освещал протесты декабря 2017 – января 2018 года во всем Иране.

Зам, как отмечало агентство IRNA, был задержан за «антиреволюционную деятельность». Сообщалось, что его действия направляла разведка Франции, он также получал поддержку со стороны разведывательных служб США и Израиля.

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что Зам жил в изгнании в Париже. При этом не уточнялось, каким образом он был задержан и где.

Minval.az