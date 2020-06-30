Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо призвал президента США Дональда Трампа подписать распоряжение, согласно которому все жители страны должны будут носить маски. Его речь опубликована на официальном канале политика в YouTube.

Губернатор заявил, что благодаря таким мерам можно будет остановить всплеск новых заражений коронавирусом. «Если вы действительно хотите остановить пандемию COVID-19, расскажите людям правду. Расскажите им, что коронавирус — это реальная угроза», — подчеркнул он.

Политик отметил, что Трамп мог бы показать личный пример и начать носить маску на публике. По словам Куомо, губернаторы других штатов тоже ранее сопротивлялись рекомендациям медиков. Однако теперь, на фоне роста числа заражений, они сами требуют носить защитные средства.

Minval.az