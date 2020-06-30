25 июня издание «Настоящее время» («НВ»)опубликовало материал азербайджанской журналистки Ники Мусави, в котором говорилось о расследовании, проведенном гендерной активисткой Нурланой Джалил и сотрудниками вышеупомянутого издания на севере Азербайджана, а точнее в районах компактного проживания аварцев и ахвахцев, где якобы практикуется женское обрезание.

Автор делал ставку на «откровения» женщин, которым пришлось пережить все ужасы этой калечащей операции, и имена персонажей, естественно, были «скрыты» или «изменены». Прием довольно старый, ведь ни для кого не секрет, что, как правило, статьи подобного рода публикует любое издание, гонящееся за сенсацией, и выпуская в свет энное количество «сенсационных фейков», главную ставку делает на анонимность персонажа, дескать, «человек боится, что убьют». Но ведь человек, который боится неприятностей, и с журналистами встречаться не станет? Во всяком случае, это простая логика, зачастую не ставящаяся ни в грош писаками различных изданий, собирающих читательскую аудиторию «на фейкового живца». На самом деле, тактика, выбранная реакторами, верная: нет имени – нет проблемы. А значит под этим соусом можно писать все, что пожелаешь – к примеру, «свидетельства инцеста в правящей партии» какой-нибудь прогрессивной европейской страны. А народ ведется на эту удочку, осуждая действия «проклятых насильников и негодяев», хотя мало кто задумывается по-настоящему: насколько все, о чем мы прочли, является правдой, а отнюдь не вымыслом?

Когда-то русский публицист Гиляровский сказал прекрасную фразу, ставшую, по сути, «путеводной звездой» для желтой прессы: «Нужно уметь побольнее ударить по-нашему, по-человеческому». Вот и бьют бумагомараки по самому святому: национальным ценностям, традициям и обычаям, пишут всякие глупости, выдавая их за «чистую монету».

Предлагаем выдержку, а точнее, первый абзац, над которым доверчивый и впечатлительный читатель несомненно пустит слезу: «»Я была совсем маленькая, когда мне сделали «обрезание». Я ничего не почувствовала. Не заплакала даже. Сейчас вспоминаю это как сон. И сестер моих, и племянниц, и всех знакомых мне женщин, и их дочерей – всех обрезали. Так уж у нас заведено. Но, честно говоря, не нравится мне этот обычай». Эту историю рассказала женщина, живущая на северо-западе Азербайджана»…

Представляете? Всех обрезали, но ни об одном из этих фактов не знает ни один гендерный правозащитник нашей страны! Не знают журналисты, не знают сотрудники правоохранительных органов – никто!

А ведь данная тема, несомненно, привлекательная с точки зрения социальной журналистики: мы много пишем о ранних и родственных браках – биче нашего времени, пишем о проституции и гомосексуализме, имеющих место в нашей стране (слов из песни не выкинешь, так сказать), пишем о восстановлении за деньги утраченной до свадьбы девственности, о гадалках и магах, изгоняющих джиннов! Все эти темы – читаемые и фактурные, кроме того, не секрет, что все эти персонажи имеют место быть в реальности. Но, по всей видимости, все это уже не интересно, а потому в погоне за сенсацией сотрудники «Настоящего времени», издания, которое не в первый раз пускает о нашей стране глупые слухи, на сей раз решили пойти еще дальше и бросили камень в чистую воду, апеллируя в своем так называемом «расследовании» «ужасными фактами женского обрезания, имеющими место на севере Азербайджана». При этом автор сего пасквиля утверждает, что никто из правозащитников нашей страны знать ничего не знает об этом архаическом кошмаре. А вот корреспонденты «НВ» дознались, с Нуруланой Джалил во главе.

К слову сказать, сотрудник «Минвала» отправил Нурулане Джалил несколько писем по данной теме, но ни на одно не получил ответа, хотя письма эти были адресатом прочитаны.

Автор расследования утверждает, что у «Настоящего Времени» имелось множество неподтвержденных свидетельств о том, что «женское обрезание» практикуют на севере Азербайджана, в селах, граничащих с Кварельским районом Грузии, жители которого живут обособленной жизнью и отказываются общаться с журналистами, зато они охотно общаются (БИНГО!) с вышеупомянутой гендерной активисткой из Азербайджана, которая охотно поведала о том, что сей архаический и варварский обычай весьма распространен в Загатальском и Балакенском районах, где компактно проживают северокавказские народы – аварцы и ахвахцы.

Сотрудник «Минвала» наводил справки, но «сенсацию» подтвердить не удалось: никто из опрошенных жителей, являющихся коренными жителями и выходцами из вышеуказанных географических зон, никогда не слышал о подобных операциях, калечащих женские половые органы. Именно поэтому сотрудник «Минвала» хотел подключить к написанию данного материала гендерную активистку Нурлану Джалил, но она почему-то проигнорировала письма, предпочтя остаться в тени и не реагировать на вопросы (хотя на самом деле подобное поведение – довольно странное для человека, позиционирующего себя в качестве активиста и правозащитника, и уж тем более, уверенного в своей правоте).

Помимо «жертв» женского обрезания, нашелся и «свидетель» этого изуверства (цитату приводим полностью): «С «обрезанными» женщинами встречалась в своей практике врач-гинеколог из Загаталов, попросившая нас не называть ее имени» (бинго!). Далее следует характерное описание травмированных половых органов, которые «доктору пришлось повидать» (да еще и схематическая картинка для наглядности опубликована, так сказать, для связки слов).

Для той же связки слов авторы расследования сослались и на известную азербайджанскую правозащитницу, главу объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналову, которая отметила, что о фактах женского обрезания в этих районах (равно как и в других районах страны) ей ничего не известно. М. Зейналова отметила, слухи распространялись, но достоверной информации не было ни у кого. То же самое отметила и азербайджанская гендерная активистка Ниса Гаджиева: фактов нет, свидетелей нет. Остается открытым вопрос: как так получилось, что главе одной из самых известных правозащитных обществ Азербайджана Мехрибан Зейналовой неизвестно то, о чем уже оповестила «по секрету всему свету» Нурлана Джалил, апеллируя «скрывающим свое имя загатальским доктором» и «просившими изменить имена жертвами»?

Ответ на поверхности: как мы уже отметили в начале заметки, «НВ» неоднократно публиковало непроверенную и лживую информацию о нашей стране, делая ставку на поверхностное мышление читательских масс. Да, это не опечатка, так как в мире журналистики давно уже поняли простую истину: чем глупее новость, тем больше у нее адептов, которые разведут полемику, будут кидаться грязевыми и каловыми массами в тех, кому было выгодно редакции, пускающей в ход подобную ересь. Политические игры, ничего личного, так сказать. В данном случае, под комом читательской грязи снова оказалась наша страна (и отнюдь не тайна, по чьему именно заказу эта грязь была вылита). Но самое интересное, что помогать в вываливании пахучих помоев на репутацию нашей страны помогали наши же граждане, а именно автор этого ничего не доказывающего пасквильного «расследования» Ника Мусави и так называемая гендерная активистка Нурулана Джалил, использовавшие чисто шекспировский метод «много шума из ничего». Почему? Не думаем, что они что-то скажут, скорее всего, будут уверять в благих намерениях (которыми, опять же согласно крылатой фразе, проложена дорога в ад).

Яна Мадатова

Minval.az