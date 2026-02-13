В Алматы задержан бывший священнослужитель Иаков Воронцов, ранее известный публичной критикой войны в Украине и позиции Русской православной церкви.

Как сообщили в полиции, в Следственном управлении ДП Алматы расследуется уголовное дело по факту организации притона для употребления наркотиков. По подозрению задержан мужчина 1986 года рождения. В ходе обысков изъяты порошкообразные вещества, медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления наркотиков. Проводятся следственные действия.

Воронцов получил известность в 2022 году, когда, оставаясь священником РПЦ, выступил против войны. В 2023 году он отошёл от активного служения, сохранив сан. Тогда же против него возбуждали дело из-за публикации в Facebook с критикой войны и роли церкви, однако позже оно было закрыто за отсутствием состава преступления.