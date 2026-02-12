Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов направил министру иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасу Арагчи поздравительное письмо по случаю национального праздника Ирана — 47-й годовщины Победы Исламской революции.
Информация об этом была опубликована на странице посольства Ирана в Азербайджане в X.
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri cənab Ceyhun Bayramov İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri cənab Abbas Əraqçiyə İran İslam Respublikasının milli bayramı – İslam İnqilabının Qələbəsinin 47-ci ildönümü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb pic.twitter.com/ByFV5gZ5cC
