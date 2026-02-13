Отставки главы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ) Камчыбека Ташиева и спикера парламента республики Нурланбека Тургунбека уулу стали не просто кадровым решением, а сигналом серьезных изменений в системе власти. О причинах кризиса, трансформации силового блока и возможных последствиях для политической стабильности в беседе с Minval Politika рассказал кыргызстанский политолог и общественный деятель Мусуркул Кабылбеков.

По его словам, происходящее нельзя считать обычной ротацией. «Это далеко не обычная ротация. Это серьезный внутриэлитный кризис», — подчеркивает эксперт. Фактически, отмечает он, распался тандем, который на протяжении пяти лет определял политический курс страны.

Кабылбеков напоминает, что именно за этот период были урегулированы пограничные вопросы, остававшиеся нерешенными со времен независимости, возвращено стратегическое месторождение Кумтор, проведены реформы, позволившие увеличить доходы бюджета, а также существенно ослаблена организованная преступность. «Казалось, их тандем нерушим — и вот», — констатирует он.

Связь между отставкой главы ГКНБ и уходом спикера парламента эксперт считает прямой.

По его оценке, спикер несколько месяцев назад внес свою лепту в раскол, публично назвав Камчыбека Ташиева «современным аталыком» — фактически регентом. Это заявление прозвучало на открытии памятника государственному деятелю Кокандского ханства XIX века и, как считает Кабылбеков, стало важным эпизодом в нарастающем конфликте внутри элит.

Эксперт убежден, что уход Ташиева означает и структурные изменения в силовом блоке. Уже в первый день после отставки была проведена реорганизация: из структуры ГКНБ вывели Государственную пограничную службу и госохрану.

По словам Кабылбекова, новый руководитель ведомства теперь является «просто одним из министров», тогда как Ташиев совмещал пост главы спецслужбы с должностью заместителя премьер-министра. Тем самым, подчеркивает он, изменилась институциональная конфигурация и снизился политический вес прежнего центра силы.

Говоря о распределении власти, политолог отмечает, что формально в стране действует сильная президентская модель. Однако до отставки Ташиева, по его мнению, фактически существовало двоевластие. Теперь же, утверждает Кабылбеков, «у нас один полюс власти — это президент», что свидетельствует о концентрации полномочий в одних руках.

Внешнее влияние эксперт оценивает скептически. Он считает, что происходящее обусловлено прежде всего внутриэлитными разногласиями. При этом в политических кругах, по его словам, «поговаривают, что Москва не жаловала Камчыбека Ташиева», однако решающими стали внутренние факторы.

Что касается перспектив новых кадровых решений, Кабылбеков отмечает, что самые громкие отставки уже произошли. «Были смещены три заместителя председателя ГКНБ и ушел спикер парламента», — добавил он.

В то же время собеседник допускает, что на уровне министерств и ведомств ротации продолжатся.

Оценивая среднесрочные последствия, эксперт подчеркивает, что дальнейшая стабильность будет зависеть от того, смогут ли участники распавшегося тандема договориться.

«Если будет найден разумный компромисс, то ситуация останется спокойной как минимум до президентских выборов 2027 года. В противном случае внутренние противоречия могут дать о себе знать вновь», — заключил Кабылбеков.