Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что власти Южной Кореи должны предотвратить повторное вторжение беспилотников в воздушное пространство страны. Заявление опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

По её словам, министр объединения Южной Кореи Чон Дон Ён выразил сожаление после инцидентов с дронами в сентябре 2025 и январе 2026 годов, что Ким Ё Чжон назвала «обнадеживающим». Однако она подчеркнула, что одних слов недостаточно и требуются гарантированные меры для защиты суверенитета.

«Если повторится провокация, нарушающая священный суверенитет КНДР, она не останется без жёстких контрмер», — предупредила Ким Ё Чжон, добавив, что беспилотник стартовал именно с территории Южной Кореи.