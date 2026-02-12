Государственные институты и религиозные структуры в Азербайджане действуют согласованно, выступая единым фронтом на пути к обеспечению мира и стабильности в регионе. В то же время в армянской церкви, по оценке азербайджанской стороны, сохраняются реваншистские настроения, которые не соответствуют принципам религиозной толерантности и мирного сосуществования.

Об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, принимая делегацию во главе с председателем Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США Бетси Бернс Корн.

В ходе встречи Аллахшукюр Пашазаде подробно осветил исторические и современные аспекты азербайджанской модели межрелигиозного диалога и сотрудничества, подчеркнув значимость взаимного уважения и партнерства между конфессиями.

Бетси Бернс Корн, поблагодарив председателя УМК за теплый прием, отметила, что делегация хорошо осведомлена о богатом опыте Азербайджана в сфере межрелигиозного диалога, а также об атмосфере толерантности и мультикультурализма в стране. Она подчеркнула, что представители делегации рады возможности лично ознакомиться с религиозной средой в Азербайджане.