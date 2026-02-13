Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что решение об отставке главы Госкомитета нацбезопасности Камчыбека Ташиева было принято ради спокойствия в государстве и сохранения согласия в обществе.

В интервью агентству «Кабар» он подчеркнул, что их дружба сохраняется, а перед освобождением от должности он лично позвонил Ташиеву и объяснил ситуацию. По словам Жапарова, таким быстрым решением он «уберёг его самого», поскольку окружение якобы направило его на неверный путь.

Президент отметил, что причиной стало стремление отдельных политиков разделить депутатов парламента на «команду Ташиева» и «команду президента». По его словам, если бы меры не были приняты оперативно, раскол мог бы распространиться и на общество.

10 февраля Жапаров отправил Ташиева в отставку. Тот возглавлял ГКНБ с октября 2020 года.