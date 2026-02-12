Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Atlantic, что Украина готова продолжать борьбу с Россией, если возможности заключить справедливую мирную сделку не будет.

По данным издания, некоторые представители ближайшего окружения Зеленского выражают тревогу, что окно возможностей для заключения соглашения этой весной закрывается. Они считают, что Украине могут предстать годы боевых действий, если соглашение о завершении войны не будет достигнуто.

В то же время Зеленский подчеркнул, что скорее откажется от любой «плохой сделки», чем заставит свой народ принять несправедливые условия. Президент также отметил, что после четырех лет полномасштабной войны готов продолжать борьбу.

«Украина не проигрывает», — заявил Зеленский, комментируя текущую ситуацию на поле боя.